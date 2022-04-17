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    Von der Leyen: Ukrayna'ya silahlar hızlı sağlanmalı

    AB yetkilisi, ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmadığını söyledi. Kiev'e askeri destek vurgusu yapan von der Leyen, silahların hızlı tedarik edilmesini istedi.
    • 17.04.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 16:03
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    Von der Leyen: Ukrayna'ya silahlar hızlı sağlanmalı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin görüşlerini paylaştı.

    Bild gazetesine demeç veren von der Leyen, Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.

    "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum"

    Von der Leyen, "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Ukrayna'ya silah transferi çağrısı

    AB'ye üye ülkelere Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısında bulunan von der Leyen, "Tüm üye ülkeler için geçerli olan şey, kim yapabiliyorsa (silahları) hızlı tedarik etmeli, çünkü Ukrayna ancak o zaman Rusya'ya karşı acil savunma mücadelesinde başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

    Yeni yaptırım paketi hazırlığı

    Von der Leyen, Rusya'ya karşı AB'nin hazırlamakta olduğu altıncı yaptırım paketine işaret ederek, "Bankacılık sektörüne, özellikle de Rusya bankacılık sektörünün yüzde 37'sini oluşturan Sberbank'a bakmaya devam ediyoruz. Elbette enerji konuları da var." şeklinde konuştu.

    Von der Leyen: Ukrayna ya silahlar hızlı sağlanmalı #1

    "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine kendimizi hazırlamalıyız"

    AA'nın haberine göre; savaşın bir an önce son bulması için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, şu görüşü paylaştı:

    "Aynı zamanda, en kötü durumda savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceği gerçeğine kendimizi hazırlamalıyız."


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