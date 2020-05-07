Vuhan'da, korona hastasına çift akciğer nakli yapıldı

Korona nedeniyle akciğerleri tamamen zarar görmüş 65 yaşındaki bir hastanın, iki akciğeri de sağlıklı organlarla değiştirildi.

Çin’in Vuhan kentinde Cui An adlı koronavirüs hastası, şubat ayında salgına yakalanarak hastanede tedavi altına alındı.

2 aydır yaşam destek ünitesine bağlı olan An'ın organlarının, tedaviye cevap vermeyerek zarar gördüğü belirtildi.

ÇİFT AKCİĞER NAKLİ YAPILDI

Vuhan'daki doktorlar, iki akciğeri de zarar gören hastaya çift akciğer nakli yaptı.

6 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımda olan hastanın durumunun, yavaş yavaş iyiye gittiği açıklandı.

"KENDİ BAŞINA NEFES ALAMIYORDU"

Doktorlar hastanın yaşaması için tek ümidin çift akciğer nakli olduğunu belirterek, nisan ayında yapılan nakil sayesinde 65 yaşındaki hastanın, ameliyattan önce kendi başına nefes alamadığını açıkladı.