Vuhan'da koronavirüs testi kuyruğu

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11 milyonluk kentin tamamına, 10 gün içinde test uygulanması hedefleniyor.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde, 76 günlük sıkı karantinaya rağmen yeni vakalar görüldü.

Bu gelişmenin ardından yetkililer, 11 milyonluk nüfusa sahip Vuhan'da yaşayan herkese koronavirüs testi yapmaya karar verdi.

NÜKLEİK ASİT TESTİ BAŞLADI

Sağlık ekipleri, kendin farklı noktalarında nükleik asit testine başladı. Test bölgelerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Nükleik asit testinin, virüsün genetik kodunu tespit ederek çalıştığı ve özellikle erken aşamalarda enfeksiyonu saptamada daha etkili olabildiği belirtiliyor.

SALGIN YENİDEN YAYILACAK ENDİŞESİ

Vuhan'da geride bıraktığımız haftalarda 6 yeni vakaya rastlanmış, yeni vakaların hiçbirinin yurt dışı kaynaklı olmadığı belirtilmişti.

Bu durum, salgının yayılmaya devam edebileceği endişesine yol açmıştı.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Asya ülkesinde 82 bin 933 koronavirüs vakası görülürken, 4 bin 633 ölüm kayıtlara geçti.