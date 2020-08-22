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Vuhan'da koronavirüse rağmen Bisikletle Göle Atlama Festivali’ne büyük ilgi

Vuhan'da koronavirüse rağmen Bisikletle Göle Atlama Festivali’ne büyük ilgi

Çin’in Vuhan kentinde her yıl düzenlenen Bisikletle Göle Atlama Festivali, bu yıl korona virüs salgınına rağmen büyük ilgi ile gerçekleştirildi.