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- Vuhan'da koronavirüse rağmen Bisikletle Göle Atlama Festivali’ne büyük ilgi
Vuhan'da koronavirüse rağmen Bisikletle Göle Atlama Festivali’ne büyük ilgi
Çin’in Vuhan kentinde her yıl düzenlenen Bisikletle Göle Atlama Festivali, bu yıl korona virüs salgınına rağmen büyük ilgi ile gerçekleştirildi.
- İHA
- 22.08.2020 - 17:33
Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan’da festivaller hız kesmiyor...
HAVUZ PARTİSİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde havuz partisi görüntülerinin tepki çektiği Vuhan’da bu kez Bisikletle Göle Atlama Festivali düzenlendi.
Hubei eyaletinin Vuhan kentinde düzenlenen festivale bu yıl da büyük ilgi gösterildi.
ŞİMDİ DE BİSİKLETLE GÖLE ATLAMA FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ VAR...
Süslenmiş BMX bisikletleriyle tek tek göle atlayan katılımcılar, büyük ilgi topladı.
Koronavirüs salgınına rağmen gerçekleştirilen festivalde göle atlayan katılımcılar, artistik hareketle izleyenlerden tam not aldı.