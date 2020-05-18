Vuhan’da test kuyruğundakiler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Çinli yetkililerin ücretsiz test yapılacağını açıklamasının ardından yetkili noktalara akın eden on binlerce kişinin, hiçbir sosyal mesafe kuralını yerine getirmediği görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınının başladığı Çin’in Vuhan kentinde, semptom göstermeyenleri tespit etmek için nükleik asit testlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştı.

Salgında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, şehrin her köşesinde test noktaları kurdu.

ÜCRETSİZ TESTİ DUYANLAR SIRALARA KOŞTU

Çin medyasında çıkan haberlere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 316 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte, testlerin ücretsiz olarak uygulanıyor.

Tüm test masraflarının Vuhan Belediyesi tarafından karşılandığı ifade edilirken, resmi rakamlara göre şu ana kadar 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı.

VUHANLILAR ÖNLEM ALMAYA GEREK GÖRMEDİ

Her ne kadar kentte salgın kontrol altına alınmış gözükse de , son haftalarda ön belirti göstermeyen koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber artan panik havası, test kuyruklarında kendini gösterdi.

Ücretsiz test noktalarına adeta akın eden Vuhanlılar, salgınla mücadelede en etkili yaklaşım olan sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Sıkışık sıralarda neredeyse üst üste yığılan Vuhanlılardan gelen görüntüler, salgının başkentinde ikinci dalganın yakında başlayabileceğinin de sinyalini vererek korku yarattı.