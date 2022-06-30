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    Wall Street Journal, Türkiye'nin NATO anlaşmasını analiz etti

    Wall Street Journal, Türkiye'nin NATO anlaşmasını analiz etti

    ABD merkezli medya kuruluşu, "Anlaşma, Erdoğan'a zafer kazandırdı. Türkiye istediğini aldı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:39
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    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttü.

    Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yapılan kritik toplantıda Türkiye, şartlarını kabul ettirdiği iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırdı.

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    ABD basınından Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın duruşunu ve sonrasında yaşananları mercek altına aldı.

    Haberde, İsveç ve Finlandiya'nın, terörist gruplara verilen desteği sona erdirmeyi ve Türkiye'ye silah satışlarına yönelik kısıtlamaları durdurmayı kabul ettiği vurgulandı.

    "Erdoğan'ın tüm talepleri yerine getirildi"

    Gelişmeyle ilgili, "Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke içindeki siyasi konumu için zafer kazandırdı." denildi.

    Dünyanın gündemine oturan ortak bildiri konusunda ayrıca, "Erdoğan'ın tüm talepleri yerine getirildi ve aylarca sürebilecek bir anlaşmazlığı sona erdirdi." denildi.

    "Türkiye istediğini aldı"

    Helsinki ve Stockholm'ün, PKK ve bununla bağlantılı örgütlere desteğe son vermesi ve Ankara'ya silah ihracatı ambargosunu kaldırmasıyla birlikte Türk hükümeti tarafından belirlenen taleplerin karşılandığına dikkat çekildi.

    Aynı haberde, "Toplantı başladığında beklentiler düşüktü. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı kesin değildi. Türkiye istediğini aldı." notuna yer verildi.

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