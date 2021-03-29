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    Washington Post: Biden aşı pasaportu üzerinde çalışıyor

    Washington Post: Biden aşı pasaportu üzerinde çalışıyor

    ABD'li gazete Biden'ın aşı pasaportu üzerinde çalıştığını yazdı.
    • AA
    • 29.03.2021 - 03:51
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    Washington Post gazetesi Biden yönetimi ve özel firmaların koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için "aşı pasaportu" üzerinde çalıştığını yazdı.

    Gazetenin haberine göre, aşı pasaportu girişimi ABD Başkanı Joe Biden'ın hayatın temmuzda normale döneceği sözünün ardından hız kazandı.

    ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR

    Washington Post gazetesine Biden yönetiminin söz konusu girişimi konusunda bilgi veren yetkililer, ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceğini, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceğini söyledi.

    Washington Post: Biden aşı pasaportu üzerinde çalışıyor #1

    SİBER SALDIRIYA KOLAYCA UĞRAMAYACAK BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

    Öte yandan veri gizliliği gibi bazı sorunlarla da karşı karşıya olan yetkililer, sahte aşı pasaportu üretimini engellemek ve kolayca siber saldırıya uğramayacak bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

    Washington Post: Biden aşı pasaportu üzerinde çalışıyor #2

    Washington Post: Biden aşı pasaportu üzerinde çalışıyor #3

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