Washington Post: Rusya, yaptırımlara karşı Türkiye'ye yöneliyor

ABD merkezli gazete, Moskova yönetiminin Ankara ile ekonomik bağları güçlendirmek istediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Görüşme, Türkiye'nin Suriye'ye olası askeri harekatı öncesi kritik bir öneme sahip.

Rusya, rotayı Türkiye'ye çevirdi

Washington Post gazetesi, Erdoğan-Putin zirvesinde ekonomiyle ilgili meselelerin gündeme gelebileceğini yazdı.

"Rusya, yaptırımların etkisini azaltmak için Türkiye'ye ve diğer ticaret ortaklarına yöneliyor" başlıklı haberde, ikili zirvenin, Tahran'daki görüşmeden günler sonra gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

Ekonomik bağları güçlendirmek istiyorlar

Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin yapıcı ve tarafsız duruşuna işaret edilen haberde, Kremlin'in, Moskova'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında olmayan bir NATO ülkesiyle ekonomik bağlarını güçlendirebileceği kaydedildi.

"Rusya, Türkiye'nin bankacılık, enerji ve sanayi sektörlerindeki kısıtlamalardan kaçınmasına yardımcı olacak yeni kanallar konusunda hemfikir olacağını umut ediyor." denildi.

"Türkiye'den işaret yok"

Moskova yönetiminin ayrıca, Rus sanayi üreticilerinin Türkiye'deki serbest ekonomik bölgeler dışında faaliyet göstermelerine izin verilmesini talep ettiği belirtildi.

Türkiye'nin ise bu düzenlemeleri destekleyeceğine dair bir işaret olmadığı aktarıldı.

Kremlin'in, daha önce Putin-Erdoğan görüşmesini "askeri-teknik iş birliğine odaklanan bir görüşme" olarak tanımladığı anımsatıldı.

Türk yetkili: Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın güvendiği tek NATO müttefiki

Üst düzey bir Türk yetkili ise Rusya'nın önerisiyle ilgili sorulara yanıt olarak ayrıntılara değinmezken, Ankara'nın "Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine bağlı kalmaya devam ettiğini" dile getirdi.

Aynı yetkili, "Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın konuştuğu ve güvendiği tek NATO müttefiki. Bu nedenle başka hiçbir ülke, iki dışişleri bakanını veya resmi heyeti buluşturamadı." hatırlatmasında bulundu.



