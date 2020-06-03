Washington üzerinde alçak uçuşa soruşturma

ABD'nin başkenti Washington'da önceki gece askeri helikopterlerin protestocuların üzerinden alçak uçuş yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Washington DC Ulusal Muhafızlar Birliğinden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız." ifadesi yer aldı.

Soruşturmanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

"GÜÇ GÖSTERİSİ" OLARAK YORUMLANMIŞTI

Önceki akşam Washington DC üzerinde askeri helikopterler alçak uçuş yapmış ve bu bir güç gösterisi olarak yorumlanmıştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan olaylar devam ediyor.

TRUMP, "ASKERİ GÜÇ KULLANACAĞIM" DEMİŞTİ

Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Aynı zamanda ülkede 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verililmişti.