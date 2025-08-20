Washington’da güvenlik operasyonu: Yüzlerce gözaltı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, başkent Washington’da Ulusal Muhafızların katılımıyla yürütülen güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

52 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Leavitt, ilan edilen “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında şu ana kadar 465 kişinin gözaltına alındığını, sadece dün ise El Salvador kökenli MS-13 çete üyesinin de aralarında bulunduğu 52 kişinin yakalandığını açıkladı.

EVSİZLERİN KURDUĞU ÇADIRLAR KALDIRILDI

Operasyonlarda ayrıca başkent sokaklarında evsizlerin kurduğu 48 çadır kampının kaldırıldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında bıçaklı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs, federal kolluk kuvvetlerine saldırı ve ağır yaralama suçlamalarıyla aranan kişilerin bulunduğu kaydedildi.

TRUMP'TAN ACİL DURUM KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Washington’da artan şiddet olaylarına karşı “kamu güvenliği acil durumu” ilan etmiş, başkent polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların görevlendirileceğini duyurmuştu.

Bu kararın ardından Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) Başkanı Terry Cole’u, Metropolitan Polis Departmanı’nın Acil Durum Polis Komiseri olarak atadı. Pentagon ise 14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafızın görev yerlerine konuşlandırıldığını bildirdi.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio da yüzlerce Ulusal Muhafız’ı destek amacıyla bölgeye göndereceklerini açıkladı.