Afrika ülkesi Botsvana'da, fil ile aslanlar arasındaki mücadele görüntülendi.
Anne fil, iki yavrusuyla birlikte ilerlediği sırada aslan sürüsüyle karşılaştı.
Aslanlar, filin yavrularını avlamak için fırsat kollarken anne fil, yırtıcı hayvanları uzaklaştırmak için mücadele etti.
Chobe Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, aslanlar üç filin etrafını sarmaya başladı.
Tek başına mücadelesi yetmedi
Yavru fillerden biri aslanlar tarafından avlanırken anne fil, diğer yavrusunu korumayı başardı.
Söz konusu filin, yavrularından diğerini kurtarma mücadelesi yetersiz kaldı. Parkta safari yapanların bu anlara verdiği tepki kameraya yansıdı.
Toplanan aslanlar, yavru filleri avladı
Yaşananlara tanıklık eden tur rehberi Desmond Clack, "Tehlikeyi fark eden anne fil, aslanları savuşturmaya çalıştı. Aslanlar geri çekildi ama kısa sürede yeniden toplandılar." dedi.
Anne fil arada kaldı
Anne filin ikinci yavrusunu korumak ile ilk yavrusunu kurtarmak arasında kaldığını söyleyen Clack, o anları şöyle anlattı:
İlk fili yakalayan aslanların üzerine gitti. Bu sefer ikincisi açıkta kaldı. Aslanlar bu anı kullandı. Böyle anlarda durumu anlayıp sessiz kalmak en doğrusu. Herhangi bir gürültü gerilimi tırmandırabilir.
Vahşi doğada her gün bir hayatta kalma mücadelesi var. Bu manzara, bu görkemli yaratıkların inanılmaz gücünün ve dayanıklılığının bir kanıtıydı.
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