Yavrularını aslanlardan kurtarmak için mücadele veren anne fil Afrika'da peşine düşen aslanları savuşturmaya çalışan anne filin tek başına mücadelesi yeterli olmadı. Toplanan aslanlar, filin boşluğundan yararlanıp, yavrulardan birini avladı.

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ensonhaber.com

Afrika ülkesi Botsvana'da, fil ile aslanlar arasındaki mücadele görüntülendi.

Anne fil, iki yavrusuyla birlikte ilerlediği sırada aslan sürüsüyle karşılaştı.

Aslanlar, filin yavrularını avlamak için fırsat kollarken anne fil, yırtıcı hayvanları uzaklaştırmak için mücadele etti.

Chobe Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, aslanlar üç filin etrafını sarmaya başladı.

Tek başına mücadelesi yetmedi

Yavru fillerden biri aslanlar tarafından avlanırken anne fil, diğer yavrusunu korumayı başardı.

Söz konusu filin, yavrularından diğerini kurtarma mücadelesi yetersiz kaldı. Parkta safari yapanların bu anlara verdiği tepki kameraya yansıdı.

Toplanan aslanlar, yavru filleri avladı

Yaşananlara tanıklık eden tur rehberi Desmond Clack, "Tehlikeyi fark eden anne fil, aslanları savuşturmaya çalıştı. Aslanlar geri çekildi ama kısa sürede yeniden toplandılar." dedi.

Anne fil arada kaldı

Anne filin ikinci yavrusunu korumak ile ilk yavrusunu kurtarmak arasında kaldığını söyleyen Clack, o anları şöyle anlattı: