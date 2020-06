Yeğeninden, ABD Başkanı Trump'ın başını ağrıtacak kitap

Mary Trump'ın, Donald Trump hakkında yazdığı kitap ağustos ayında çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan kitapların sonu gelmek bilmiyor.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın mart ayından piyasaya sürülmesi beklenen, ancak iki kez ertelenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir (Olduğu Oda: Bir Beyaz Saray Anısı)" adlı kitap, dikkatleri üzerine çekti.

Kitapta, 3 Kasım 2020 seçimlerinde yeniden ABD Başkanı olmayı hedefleyen Trump'ın rastgele ve tehlikeli kararlar aldığı, Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara karşı tutumundan bahsedildiği konuşuluyor.

YEĞENİ, TRUMP'I YAZDI: RAHATSIZ EDİCİ VE MÜSTEHCEN

Donald Trump hakkında son yazılan kitapta ise yeğeni Mary Trump'ın imzası bulunuyor. "Too Much and Never Enough (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil)" adlı kitap, 11 Ağustos'ta yayınlanacak.

The Guardian'ın aktardığına göre, söz konusu kitap Trump'ın vergi işlerinin yanı sıra, ABD Başkanı hakkında "rahatsız edici ve müstehcen" bilgiler barındırıyor.

KİTAP, CUMHURİYET ULUSAL KONVANSİYONU'NDAN ÖNCE YAYINLANACAK

Fred Trump'ın kızı Mary'nin yazdığı kitabın, piyasaya sürüleceği tarih ise manidar... Kitap, Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonu etkinliğinden birkaç hafta önce yayınlanacak. Etkinliğin temel amacının, başkan ve başkan yardımcısı adayını resmen kararlaştırmak olarak biliniyor.

ŞÜPHELİ VERGİ PLANLARI, CAN SIKICI DÜŞÜNCELER...

Kitapta, 1990'lı yıllarda Donald Trump'ın "şüpheli vergi planları" ile ilgili nasıl birincil kaynak olduğunun anlatılması bekleniyor.

Ayrıca, Mary Trump ile Donald Trump’ın kız kardeşi olan emekli federal yargıç Maryanne Trump Barry arasında geçen ve Trump Barry’nin ağabeyinin aleyhinde "kişisel ve can sıkıcı düşüncelerini" içeren diyaloglar da kitapta yer alıyor.

"TRUMP, FRED'İN ÖLÜMÜNE KATKIDA BULUNDU" İDDİASI

Mary’nin babası, Donald’ın kardeşi Fred Jr, 1981'de alkol bağımlılığıyla uzun bir mücadeleden sonra kalp krizinden öldü. Mary Trump’ın kitabı, Donald Trump'ın, Fred'in “ölümüne katkıda bulunduğunu ve bağımlılığının kritik aşamalarında onu ihmal ettiğini” iddia ediyor. ABD Başkanı Trump, geçmişte yaptığı açıklamada, aile işini yürütmesi için kardeşine baskı uyguladığından pişman olduğunu itiraf etmişti.

ABD BAŞKANI HAKKINDA 2018'DE YAYINLANAN KİTAP

Trump hakkında yazılan kitaplar bunlarla sınırlı değil. ABD Başkanı hakkında tartışmalı iddialar içeren ve 2018 yılında yayınlanan "Fire and Fury" adlı kitapta, Trump'ın Beyaz Saray'ı ürkütücü bulduğundan, eşi First Lady Melani Trump ile ayrı odalarda yattığından ve geceleri hamburger yediğinden bahsediliyor.