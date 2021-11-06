Yemen hükümeti: Husiler Marib’teki cephelerde çocuk sayılarını artırıyor

Enformasyon Bakanı İryani, Marib’deki Husilerin çocukları silah altına aldığını, milis çocuk sayısını 2 katına çıkarıp yüzlercesinin ölmesine ve esir düşmesine neden olduğunu açıkladı.

Yemen’de, Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani hükümetin son kalelerinden ve petrol zengini Marib'de çatışmaların başladığı tarihten bu yana Husilerin çok fazla can kaybı verdiğini ve milis gücünün tükenmek üzere olduğunu, bu açığı kapatmak için milis çocuk sayısını iki katına çıkardıklarını ifade etti.

İryani, çocukların silah altına alımının uluslararası camia, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarının gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı.

Ülkede çocuklara karşı işlenen soykırım suçlarının durdurulması ve faillerinin hesap vermesi için hiçbir tedbir alınmadığına işaret eden Yemenli bakan, Husilerin, çocukları Marib'de ateş hatlarına sürdüğünü ve yüzlercenin ölmesine, yaralanmasına ve esir düşmesine sebep olduğunu kaydetti.

ŞUBAT 2021’DEN BU YANA SALDIRILAR ARTTI

Yemen'de hükûmetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

BAŞKENT DAHİL BAZI BÖLGELER HUSİLERİN ELİNDE

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.