Yemen'de Husiler, İHA saldırısı düzenledi

Husilerin saldırısı nedeniyle 6 kişi yaralandı. Saldırının ardından oluşan hasar görüntülendi.

Yemen, yine Husilerin saldırısına sahne oldu.

İran destekli Husiler, Taiz ilinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

6 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgedeki bazı araçlarda oluşan araç objektiflere yansıdı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

İki ay boyunca ateşkes kararı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, ateşkesin tarafların rızası doğrultusunda iki aylık sürenin ardından yenilenebileceğini kaydetmişti.