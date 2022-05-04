Petrol
108.33
3.20%
Euro
15.60
0.06%
Dolar
14.78
-0.09%
Altın
887.47
-0.29%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.641
0.55%
BTXN Coin
15.96
0.88%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Yemen'de Husiler, İHA saldırısı düzenledi

    Husilerin saldırısı nedeniyle 6 kişi yaralandı. Saldırının ardından oluşan hasar görüntülendi.
    • 04.05.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yemen'de Husiler, İHA saldırısı düzenledi

    Yemen, yine Husilerin saldırısına sahne oldu.

    İran destekli Husiler, Taiz ilinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

    6 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre, saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgedeki bazı araçlarda oluşan araç objektiflere yansıdı.

    Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

    Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #1

    İki ay boyunca ateşkes kararı

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

    Grundberg, ateşkesin tarafların rızası doğrultusunda iki aylık sürenin ardından yenilenebileceğini kaydetmişti.

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #2

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #3

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #4

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #5

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #6

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #7

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #8

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #9

    Yemen de Husiler, İHA saldırısı düzenledi #10


    İlginizi Çekebilir

    AÖF final sınavı tarihleri 2022: AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?
    Eğitim

    AÖF final sınavı tarihleri 2022: AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?

    Başörtülü kadınlara polis şiddetine soruşturma
    Dünya

    Başörtülü kadınlara polis şiddetine soruşturma

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Görüş Bildir