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    Yemen'de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı

    Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştı anlar kameralara yansıdı.
    • AA
    • 12.03.2022 - 19:45
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 19:49
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    Yemen'de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı

    Yemen'de Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin bir saldırı düzenlendi.

    Yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.

    Yemen'de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı VİDEO

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Bir iş makinesinin silahlı bazı şahısların eşliğinde Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

    Yemen de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı nı yıkmaya çalıştı #1

    ANIT HASAR GÖRDÜ

    Provokatif saldırıyı görüntüleyen video kayıtlarında, Türk Şehitlik Anıtı'nda hasar oluştuğu göze çarptı.

    Yemenli çok sayıda aktivist ve yazar ise sosyal medya paylaşımlarında, yıllardan beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husilere bağlı milislerin eylemine tepki gösterdi.

    Tepkilerde Husilerin, bu eylemle Yemen'in tarih ve kültürüne olan düşmanlıklarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle olan bağlarını da koparmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.

    DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

    Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınlanarak tepki gösterildi.

    Yapılan saldırının şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada saygısızlığın kabul edilemeyeceği vurgulandı.

    Açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen’deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez.

    "FAİLLER CEZALANDIRILMALI"

    Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Yemen de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı nı yıkmaya çalıştı #2

    2011 YILINDA AÇILMIŞTI

    Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı 2011 yılında resmi bir ziyaret için Yemen'e gelen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılmıştı.

    Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden ''Mehmetçik''in hatırasını yaşatıyor.

    Yemen de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı nı yıkmaya çalıştı #3

    Yemen de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı nı yıkmaya çalıştı #4

    Yemen de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı nı yıkmaya çalıştı #5


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