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    Yemen'de milyonlarca kişi Mevlid Kandili'ni kutladı

    Yemen'de milyonlarca kişi Mevlid Kandili'ni kutladı

    Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili'ni kutladı.
    • 08.10.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 00:09
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    Yemen'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Ülkenin birçok kentinde evlerin çatı ve balkonları, arabalar ve sokaklar yeşil ışıklarla süslendi.

    Milyonlarca kişi bir araya geldi

    Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.

    Milyonlarca kişinin meydanda bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, kameralara yansıdı.

    Yemen'de milyonlarca kişi Mevlid Kandili'ni kutladı VİDEO

    Yüzlerini yeşil ve beyaza boyadılar

    Kutlama etkinliklerine katılan bazı Yemenliler, yüzlerini yeşil ve beyaz renklerine boyadı.

    Yemenliler, Sana'da kentin çeşitli bölgelerinden atılan çok sayıda havai fişeğin başkent semalarında oluşturduğu görsel şöleni camilerin geniş avlularından ve meydanlardan izledi.

    Yemen de milyonlarca kişi Mevlid Kandili ni kutladı #1

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