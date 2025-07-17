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Yeni esir takası: Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim etti

Rusya ve Ukrayna, haziran ayının başlarında İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde varılan anlaşma kapsamında yeni esir takasları gerçekleştirilmeye devam ediyor.

DHA DHA
17.07.2025 15:54 Güncelleme:
Yeni esir takası: Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim etti

Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında dün yapılan esir takasının ardından bugün bir esir takası daha gerçekleştirildi.

Müzakerelerde  Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Rusya’nın Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiğini açıkladı.

"1000 ASKERİN CENAZESİNİ TESPİT ETTİK"

Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik, 19 Rus askerinin cenazesini aldık" ifadelerini kullandı.

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