Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığı oylayacak

Fransa'dan 16 bin kilometre uzaklıkta bulunan Ada halkı, ikinci kez sandık başına gidecek.

Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya, bağımsızlık istiyor.

Bugün gerçekleştirilecek referandumda 180 binden fazla kayıtlı seçmen, "Yeni Kaledonya'nın tam egemenliğini kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verecek.

2018'DE "HAYIR" ÇIKTI

Oylama, bağımsızlık konusundaki ikinci referandum olarak kayıtlara geçecek. 2 yıl önce gerçekleştirilen ilk referandumda yaklaşık yüzde 57, bağımsızlığa "hayır" demişti.

KALEDONYA'DA YENİ OYLAMA

İkinci oylamadan da "hayır" sonucunun çıkması halinde, üçüncü referandumun 2022 yılında yapılabileceği belirtiliyor. Fransa, Yeni Kaledonya'ya her yıl 1.5 milyar dolar finansal destek sağlıyor.

Yeni Kaledonya Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Catherine Ris, "Çok sayıda toplantı, miting ve bu yıl bir renk gösterisi gördük: Sadıklar için mavi, beyaz ve kırmızı; Bağımsızlar için kırmızı, sarı ve yeşil." diye konuştu. Ris, siyasi liderlerin daha agresif bir tavır sergilediğini kaydetti.

FRANSA'DAN 16 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTA

Fransa'ya 16 bin kilometre mesafede bulunan Yeni Kaledonya, Avustralya'nın doğusunda bulunuyor.