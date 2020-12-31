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    Yeni Zelanda, 2021 yılına girdi

    Yeni Zelanda, 2021 yılına girdi

    Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen yeni yıla, Yeni Zelanda 14.00 itibarıyla girdi. Avustralya da havai fişeklerle 2021'i karşılayan bir diğer ülke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 16:36
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    Tüm dünya, koronavirüs ile mücadeleyle geçen 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Yeni Zelanda 2021 yılına giriş yaptı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada alınan önlemlerle, 2021 yılı kısıtlamaların gölgesinde karşılandı.

    Yeni Zelanda ve Fiji, Türkiye saati ile 14.00'te 2021 yılına giren ülkeler olarak kayıtlara geçti.

    2021'İ KARŞILAYAN İLK BÜYÜK KENT SİDNEY OLDU

    Havai fişek gösterileriyle yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'dan sonra 2021 yılına giren ilk büyük kent ise Avusturalya'nın Sidney kenti oldu.

    Yeni Zelanda, 2021 yılına girdi #1

    GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN GÖSTERİ

    Sidneyliler, TSİ 16.00'da 2021 yılına 'merhaba' dedi. Ülkede halk, teknelerden gösteriyi izledi. Havai fişekler, gece gökyüzünü aydınlattı.

    Yeni Zelanda, 2021 yılına girdi VİDEO

    YENİ YILI KARŞILAYAN İLK ÜLKELER

    Bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e ilk giren ülkeler oldu.

    Pasifik adası ülkeleri TSİ 13:00’te 2021’e giriş yaptı. Avustralya'yı ise Japonya ve Güney Kore takip edecek.

    Yeni Zelanda, 2021 yılına girdi #2

    2021'E EN SON GİRECEK ÜLKELER

    Pasifik Okyanusu’nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021’e en son girecek ülkeler olacak.

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