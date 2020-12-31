Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen yeni yıla, Yeni Zelanda 14.00 itibarıyla girdi. Avustralya da havai fişeklerle 2021'i karşılayan bir diğer ülke oldu.

Tüm dünya, koronavirüs ile mücadeleyle geçen 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Yeni Zelanda 2021 yılına giriş yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada alınan önlemlerle, 2021 yılı kısıtlamaların gölgesinde karşılandı.

Yeni Zelanda ve Fiji, Türkiye saati ile 14.00'te 2021 yılına giren ülkeler olarak kayıtlara geçti.

2021'İ KARŞILAYAN İLK BÜYÜK KENT SİDNEY OLDU



Havai fişek gösterileriyle yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'dan sonra 2021 yılına giren ilk büyük kent ise Avusturalya'nın Sidney kenti oldu.

GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN GÖSTERİ

Sidneyliler, TSİ 16.00'da 2021 yılına 'merhaba' dedi. Ülkede halk, teknelerden gösteriyi izledi. Havai fişekler, gece gökyüzünü aydınlattı.

Yeni Zelanda, 2021 yılına girdi VİDEO



YENİ YILI KARŞILAYAN İLK ÜLKELER

Bugün Pasifik adaları Tonga, Samoa ve Kiribati 2021’e ilk giren ülkeler oldu.

Pasifik adası ülkeleri TSİ 13:00’te 2021’e giriş yaptı. Avustralya'yı ise Japonya ve Güney Kore takip edecek.

2021'E EN SON GİRECEK ÜLKELER

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Bakers Adası ve Amerikan Samoası ise 2021’e en son girecek ülkeler olacak.