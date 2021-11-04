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    Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

    Çiftçi, bahçesinde çalıştığı sırada devasa patatese denk geldi. Doug adı verilen patates, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için gelecek haberi bekliyor.
    • AA
    • 04.11.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 18:42
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    Yeni Zelanda'da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı

    Yeni Zelanda'da bahçesini temizleyen çiftçi, gözlerine inanamadı.

    Bahçesini ayıklayan Colin Craig-Brown, çapasının takıldığı toprağın altında bir cisimle karşılaştı.

    "PATATES ÇOK BÜYÜK"

    Craig-Brown, cismin dev bir patates olduğunu fark etti. Karısı Donna, "İnanamadık. Sadece çok büyüktü." dedi.

    Hamilton şehrinde yaşayan çift, patatesin kendi kendine birkaç yıl veya daha uzun süre büyümüş olabileceğini düşünüyor.

    Yeni Zelanda da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı #1

    DOUG İSMİNİ VERDİLER

    "Doug" adını verdikleri dev patatesin ün kazandığını belirten Craig-Brown, taşımak için küçük bir araba yaptıklarını söyledi.

    Craig-Brown, "Ona bir şapka taktık. Fotoğraflarını Facebook'a koyduk, yürüyüşe çıkardık, ona biraz güneş ışığı verdik." dedi.

    Yeni Zelanda da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı #2

    GUINNESS'İ BEKLİYORLAR

    Sky News'in haberine göre, çift, 7,8 kiloluk patatesin türünün en ağırı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girip girmediğini öğrenmek için bekliyor.

    Rekorun mevcut sahibi ise 2011'den beri İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kiloluk bir patates.

    Yeni Zelanda da bahçeden 7.8 kiloluk patates çıktı #3

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