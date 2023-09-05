Yeni Zelanda'da sezeryanla doğum yapan kadının karnında cerrahi alet unutuldu Sezaryen ameliyatı sonrası 18 ay boyunca kronik ağrı çeken anne içindeki, yemek tabağı büyüklüğünde bir cerrahi aletin çıkarılmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu.

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Yeni Zelanda'nın Auckland şehir hastanesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

2020 yılında sezeryanla doğum yaptıktan sonra kronik ağrılar çekmeye başlayan anne, hastanenin yolunu tuttu.

Bunun ardından yapılan incelemelerde 2020'deki operasyon sırasında bir cerrah, bir kıdemli kayıt memuru, dört hemşire, iki anestezi uzmanı, iki anestezi teknisyeni ve bir ameliyathane ebesinin ameliyathanede olduğu açıklandı.

Ağrıları devam eden kadına çekilen tomografinin ardından karnında ekartör olduğu tespit edildi.

Kadın yeniden ameliyat oldu

2021 yılında yeniden ameliyat edilen kadın sağlığına kavuştu.

Olayla ilgili ilk incelemelerin ardından 20'li yaşlarındaki hastanın yaşadığı duruma ilişkin açıklama yapan Te Whatu Ora Auckland Hastanesi, 'hastaya makul ölçüde beceri ve bakım sağlamadığı' yönündeki iddiaları reddetti.

Annenin içinde alet unutulduğu belirlendi

4 Eylül Pazartesi açıklama yapan Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komiseri Morag McDowell ise hastanenin hasta hakları kanununa aykırı davrandığını bildirdi.

Öte yandan doktor yaptığı açıklamada, hatadan dolayı özür diledi.

Raporunda plasentanın doğum kanalı girişini tıkaması riski karşısında kadının önceden planlanarak sezaryene alındığı bilgisini de paylaşan McDowell, ameliyat sırasında yaranın kenarlarını geri çekmek için kullanılan Alexis marka bir cerrahi ayırıcının sezaryenin ardından kadının içinde bırakıldığını aktardı.