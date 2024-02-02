Yine grev: Almanya'da toplu taşıma çalışanları iş bıraktı Yaklaşık 90 bin çalışana, iş bırakmaları için çağrı yapıldı. Sendikanın açıklamasında, "İşverenler üzerinde baskıyı artırmanın zamanı geldi" denildi.

AA

Almanya'da havalimanı çalışanlarının ardından bu kez toplu taşıma personeli iş bırakma kararı aldı.

Çalışma şartlarında iyileştirme talep eden çalışanlar grev yaptı. İş bırakma eylemi, otobüs hatlarını çalışmamasına, durakların boş kalmasına neden oldu.

90 bin çalışana grev çağrısı

Grev kapsamında, kamunun 130 yerel toplu taşıma şirketinde çalışanlar, 2 Şubat'ta ülkenin birçok eyaletinde greve gitti.

Bu şirketlerdeki yaklaşık 90 bin çalışana, iş bırakma eyleminde bulunması çağrısı yapıldı.

"Baskıyı artırmanın zamanı geldi"

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) Başkan Yardımcısı Christine Behle, hemen hemen tüm eyaletlerde toplu sözleşme görüşmelerinin yapıldığını ve bir sonuç alınamadığını belirterek, "İşverenler üzerinde baskıyı artırmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"Acilen bir şeyler yapılmalı"

Toplu taşımadaki çalışanların üzerinde büyük baskı olduğunu aktaran Behle, şöyle dedi:

Tüm bölgelerde yeterli personel bulunmadığından ötürü her gün otobüs ve tren seferleri iptal ediliyor. Çalışanların üzerindeki yükün hafifletilmesi için acilen bir şeyler yapılmalı.

Behle, görüşmelerde, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerde bulunulduğunu ancak işverenlerin bu talepleri yerine getirmek istemediğini kaydetti.

Çalışanların talepleri

Sendikanın temel talepleri arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, izin günlerinin artırılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alırken; Brandenburg, Saarland, Saksonya-Anhlat ve Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra ücretlerin artırılmasını da istiyor.

Bavyera eyaletinde ise henüz toplu sözleşme görüşmeleri yapılmadığından bu eyaletteki çalışanlar greve gitmeyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)