PKK/YPG'nin Rakka'da kazdığı tüneller

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG'nin askeri entegrasyon için verdiği sürenin dolması üzerine operasyon başlattı.

Bu kapsamda ilk operasyon Halep'in yıllarca örgüt işgalinde bulunan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerine gerçekleştirildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Suriye ordusu, Haseke ve çevresinde SDG unsurlarıyla zaman zaman çatışmalara devam ediyor.

TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Çatışmalar sürerken, Rakka'daki tüneller, çalışmalarla tespit edildi.

Şehir genelinde yapılan çalışmalarda ortalama 500 tünelin olduğu tespit edilirken, neredeyse tünel geçmeyen sokak veya evin olmaması da dikkat çekti.

TÜNELLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye ordusu, Rakka'da araba geçebilecek boyutta bir tünel keşfetti.

Tünelde ayrıca birçok eşyanın da bulunduğu görülürken, Suriye ordusu da tünelin içerisinde incelemelerini sürdürüyor.

TÜNELLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde, örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor.

Tünellerin içerisinde kazı aletleri, hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma boşlukları ve elektrik hatları bulunuyor.