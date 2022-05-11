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    YPG/PKK, Rakka'da tünellere karşı çıkan sivilleri alıkoydu

    Terör örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkı, alıkonulmayla karşılaştı.
    • 11.05.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 15:17
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    YPG/PKK, Rakka'da tünellere karşı çıkan sivilleri alıkoydu

    Suriye'nin Rakka ilinde halka yönelik terör örgütü baskısı devam ediyor.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği sivil yerleşimlerde tüneller kazması, halktan tepki topladı.

    Halk tünel kazılmasına karşı çıktı

    Rakka'ya bağlı Mahlat köyünde tünel kazılmasına karşı çıkan siviller, teröristlerce alıkonuldu.

    Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.

    13 sivil alıkonuldu

    AA'nın haberine göre, bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

    Teröristlerin kirli planı

    YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

    YPG/PKK, Rakka da tünellere karşı çıkan sivilleri alıkoydu #1


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