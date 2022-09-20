Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis’ten Türkiye yorumu: Isırmak istemiyoruz

Türkiye’yi saldırgan tutum sergilemekle suçlayan Miçotakis meselenin iç siyasetle ilgili olduğunu, Yunanistan’ın yemi yutmayacağını belirterek, “Herkes Yunanistan ile uğraşılmayacağını biliyor” dedi.

ABD’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sfera isimli radyoda katıldığı yayında, Türkiye’ye yönelik açıklamaları ile dikkat çekti.

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi ‘saldırgan’ tutum sergilemekle suçladı.

Son dönemde, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atan, adalardaki silahlandırmayı durdurmayan ve Türkiye karşıtı adımları ile gündemden düşmeyen Yunanistan’ın başbakanı, Türkiye’nin vermiş olduğu cevapları 'seçim öncesi hamle’ olarak değerlendirdi.

“Herkes, Yunanistan’la uğraşılmayacağını biliyor”

“Ankara’nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır.” diyen Miçotakis, “Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız. Herkes, Yunanistan’la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı?” diye konuştu.

“Biz birlikte yaşamak zorundayız”

“Türkiye’nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi.” diyen Miçotakis, Türkiye’de yapılan bir ankete dikkat çekerek, “Türk halkının yüzde 63’ü Yunanistan’ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla.” dedi.

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