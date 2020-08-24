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- Yunan basını: Almanya ve ABD, Erdoğan konusunda sessiz
Yunan basını: Almanya ve ABD, Erdoğan konusunda sessiz
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 15:53
- Güncelleme : 24.08.2020 - 15:53
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığından rahatsız olan Yunanistan, bölgede her fırsatta gerilimi tırmandırmaya çalışıyor.
Bunun son yansıması, Yunan basınında görüldü. Lykavitos adlı internet sitesi, Almanya ve ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri karşısında sessiz kaldığını yazdı.
YUNAN'IN TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI
Asılsız iddialara yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin "stratejik gerilimi" seçerek, Yunanistan ve müttefiklerine karşı "provokatif eylemler" yaptığı savunuldu.
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisiyle sismik araştırma faaliyetlerine devam eden Türkiye, daha önce 23 Ağustos olarak duyurduğu Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzattı.
"ABD VE ALMANYA'NIN GİRİŞİMLERİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR"
Navtex'in 4 gün daha uzatılmasından rahatsızlık duyan Yunan sitesi, Ankara'nın ABD ve Almanya'nın Doğu Akdeniz'e ilişkin girişimlerini görmezden geldiğini öne sürdü.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 25 Ağustos'ta Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceği anımsatılırken, görüşmelerde Doğu Akdeniz meselesinin ele alınacağı belirtildi.
ORUÇ REİS'İ FIRKATEYNLER KORUYOR
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Navtex ilan etmesi sonrasında Yunanistan, gerilimi tırmandırıcı faaliyetlere girişerek, Fransa ile bölgede ortak tatbikat düzenlemişti.
Oruç Reis, olası provokasyonlara karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateynler tarafından korunuyor.
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Ege'de kararlılık mesajı ViDEO