Haberler

Dünya Haberleri

Yunan basını: Almanya ve ABD, Erdoğan konusunda sessiz

Yunan basını: Almanya ve ABD, Erdoğan konusunda sessiz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin provokatif olduğu iddia edildi. Navtex süresinin uzatılması da Atina'yı rahatsız etti.