Yunan basınına göre yeni hava savunma sistemi tedariki için İsrail'le görüşmelere başlandı

Yunanistan ile İsrail arasında Türkiye'ye karşı iş birliği...

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Gazze'de varılan ateşkes, Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri temin etmesi sürecinin yeniden canlanmasına neden oldu.

İSRAİL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ateşkesin ardından Yunanistan, İsrail'den farklı savunma sistemleri tedarik etmeye yönelik görüşmelere tekrar başladı.

İsrail'den alınacak hava savunma sistemlerinin, Yunanistan'daki eski hava savunma sistemlerini ikame etmesi öngörülüyor.

HANGİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TALEP EDİLİYOR

Bu çerçevede, OSA-AK ve TOR M1 tipi sistemlerin yerini Spyder sistemlerinin alması, ardından da eski Hawk tipi savunma sistemlerinin yerine Barak MX sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

Yunanistan, İsrail'den S-300'lerin yerini alacak "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemleri almak üzere İsrail ile görüşmeleri yürütüyor.

3 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA HARCAMASI

"Aşil Kalkanı" ismini verdiği, uzun vadeli bir silahlanma programını gerçekleştirmeye çalışan Yunanistan, bu çerçevede Batı Trakya bölgesi ile Doğu Ege Adaları için 3 milyar euroluk savunma yatırımı yapmayı planlıyor.