Yunan gazetesi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, askeri güçlerle Türkiye'ye karşı 'çit' örüyor ABD destroyerinin Rum kesimi limanına ziyaretini aktaran gazete, bunun Türkiye karşıtı adım olduğunu yazdı. ABD'li komutanın, Doğu Akdeniz'le ilgili sözlerine yer verildi.

ensonhaber.com

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), "Mavi Vatan" tezini kararlılıkla savunan Türkiye'den endişe duyuyor.

Yunanistan basınından Pentapostagma gazetesi, USS Arleigh Burke (DDG 51) sınıfı destroyerin Rum kesimine ulaştığını yazdı.

GKRY'nin, ABD ile askeri ilişkilerini son zamanlarda daha da güçlendirdiği, bunun da Amerikan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Rum kesimi limanlarında daha sık durması şeklinde ortaya çıktığı belirtildi.

Akdeniz'de Türkiye karşıtı adımlar

Bunun aynı zamanda, "daha önceki günlerde de görüldüğü gibi, Rumların askeri olarak İsrail'e çok yaklaştığı" bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

"Türk revizyonizmine karşı güçlü askeri ülkelerle 'çit' örülüyor" başlıklı haberde, ABD 6'ncı filosunun açıklamasına yer verildi:

Kıbrıs (Rum kesimi) önemli bir bölgesel ortak. Liman ziyareti sırasında ortaklıklar güçlendiriliyor, kalıcı ilişkiler kuruluyor. Ziyaret, deniz güvenliği ve bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik ortak taahhüdü gösteriyor.

ABD'li komutan: Doğu Akdeniz'de önemli bir durak

"Kıbrıs'ı ziyaret ettiğimizden dolayı heyecanlıyız." diyen Arleigh Burke'ün komutanı Pete Flynn, şöyle devam etti:

Burası stratejik öneme sahip Doğu Akdeniz'de önemli bir durak. İnanılmaz doğal güzellik, sıcak karşılama ve büyüleyici tarih, bu ziyareti kısa sürede unutamayacağımız bir ziyaret haline getiriyor.