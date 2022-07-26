Yunanistan, AB'nin yüzde 15'lik gaz tasarrufu planına karşı çıktı

Atina yönetimi, talebin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Hükümet, plandan muafiyet talebinde bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz sevkiyatında tam kesinti yapabileceği endişesiyle depoları doldurmaya çalışıyor.

Kış mevsimi öncesi hızlandırılan çalışmalar kapsamında, AB ülkelerinden doğalgaz kullanımını yüzde 15 azaltmaları da isteniyor.

Yunanistan doğalgaz azaltımına tepkili

İlk başta "gönüllü hedef" olarak belirlenen bu yöntem, acil durumlarda "zorunlu hedef" haline getirilecek.

Ancak, birliğe üye ülkeler arasında şimdiden anlaşmazlık yaşanıyor. Yunanistan, Brüksel'de alınan kararın kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

Muaf olmak istiyorlar

Atina, AB'nin, üye ülkelerin doğalgaz tüketimini azaltmaya yönelik önerisinden muaf tutulmayı talep edecek.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik gaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını söyledi.

Atina: Bizim için kabul edilemez

Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğalgaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.

AA'nın haberine göre, İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.

Brüksel'in AB ülkelerinden talebi

AB, geçen hafta Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya bize şantaj yaparken, Avrupa'nın hazır olması gerekiyor." demişti.

AB, ülkelerden doğalgazı yüzde 15 azaltmalarını istedi haberi için tıkla