Yunanistan ana muhalefetinde rekabet: SYRIZA'nın yeni lideri, ikinci turda belirlenecek 24 Eylül'de yapılacak ikinci turda Kaselakis ve Ahçioğlu yarışacak. Ahçioğlu, "Yunan halkına karşı sorumluluğumuz var" dedi.

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AA

Yunanistan’da son genel seçimlerde oy kaybı yaşayan ana muhalefetteki SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, partideki görevinden ayrıldı.

Partide Çipras sonrası liderlik yarışı başladı. İlk turda yapılan seçimden sonuç çıkmazken, SYRIZA'ya liderlik edecek isim bu hafta belirlenecek.

Radikal Sol İttifak'ta ikinci tur yarışı 24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, dün yapılan genel başkanlık seçiminin ilk sonuçları paylaşıldı.

Kaselakis önce, Ahçioğlu ikinci

Oyların yüzde 98,32'sine göre, Stefanos Kaselakis yüzde 45,04 ile birinci, Efi Ahçioğlu da yüzde 36,21 ile ikinci oldu.

Öklid Çakalatos yüzde 8,87 ve Nikos Papas yüzde 8,70 oy aldı. Diğer aday Stefanos Cumakas yüzde 2'nin altında kaldı.

Adayların, parti lideri olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığı seçimin ilk turunda 146 binin üzerinde SYRIZA'lı oy kullandı.

İkinci tura kalan isimler

Kaselakis ve Ahçioğlu, 24 Eylül'de yapılacak ikinci turda liderlik için yarışacak.

Eski Çalışma Bakanı 38 yaşındaki Ahçioğlu, SYRIZA'lıları ikinci turda oy kullanmaya davet etti.

"Yunan halkına karşı sorumluluğumuz var"

Ahçioğlu, "Ülkenin ana muhalefeti olan SYRIZA basit çözümlerin bulanık sularında ilerleyemez." dedi ve ekledi:

Yunan halkına karşı sorumluluğumuz var. Ne istediğimiz ve bunu nasıl başaracağımız hakkında samimi olmalıyız. İstediğimiz şey sağ rejimi yenmek.

Kaselakis de kendisinin SYRIZA'lılarca bir umut olarak görüldüğünü kaydederek "Ben tek başıma umut değilim, hep birlikte umuduz." diye konuştu.

Çalışma Bakanlığı görevinde bulundu

Efi Ahçioğlu, Kasım 2016-Temmuz 2019 döneminde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis, bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)