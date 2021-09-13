Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ortak çıkarlarımız var

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ortak çıkarlarımız var

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile her zaman görüşmekten yana olduğunu söyledi. Miçotakis ayrıca sığınmacı konusunda, "Türkiye ile çıkarlarımız ortak" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin sınır güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda Türkiye ile yaşanan gerginliğe değinen Miçotakis, "Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım, gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz. Bunu bir bakıma 2021 de başardık." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR"

Miçotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınlarının engellenmesi konusunda Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü dile getirdi.

Yunan Başbakan Miçotakis konuyla ilgili, "Amacımız herhangi bir göç dalgasını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce durdurmak. Bu noktada Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

SIĞINMACILAR KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ

Son olarak Miçotakis, sığınmacılar konusunda Türkiye ile iş birliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandığından da söz etti.

Miçotakis, "Denizlerde birçok sığınmacının hayatını kurtardık. Ancak insan ticareti yapan şebekeleri kırmaya ve çökertmekte kararlıyım." dedi.