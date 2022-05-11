Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Türkiye ile diyalog çağrısı

Yunan siyasetçi, Ankara ile diyalogdan yana olduklarını söyledi. Sakelaropulu, iki ülkenin barış dolu uzun süreçler yaşadığını da dile getirdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

Sakelaropulu, Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte, Yunanistan'ın dış politikasına ilişkin konuştu.

"Barış dolu uzun süreçler geçirdik"

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu iki ülke olduğunu vurgulayan Sakelaropulu, "Barış ve sükunet dolu uzun süreçler geçirdik. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları vardır." dedi.

Sakelaropulu, "Son dönemde Meriç'te ve Ege'de gördüğümüz gibi zor zamanlarımız da oldu." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile diyalog istiyoruz"

Konuşmasının devamında diyalog mesajı veren Yunan Cumhurbaşkanı, "Bence Yunanistan diyalog istediğini belirtmekle iyi yapıyor. Diyalog istiyoruz. Komşularımızla diyalog olmalı." diye konuştu.

"Tüm Yunanistan'ı ziyaret etme ihtiyacını hissediyorum"

Öte yandan Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla birlikte tüm Yunanistan'ı ziyaret etme ihtiyacını ve isteğini hissettiğini belirterek sınır bölgelerine sık sık yaptığı ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

"Bu bölgelerde yaşayan insanlar, özle şartlarda yaşıyor. Ada Yunanistan'ı ve dağlık bölgeler özel şartlara sahip. İletişim zorlukları var. İzole edilmiş hissetmeleri ve kendilerini bir şekilde unuttuğumuzu hissetmeleri iyi değil."

"Ukrayna Avrupa değerleri için savaşıyor"

AA'nın haberine göre, Ukrayna savaşının herkesi şaşırttığını ifade eden Sakelaropulu, Ukraynalıların Avrupa değerleri için savaştığını, bu nedenle de Avrupa'dan büyük destek gördüğünü kaydetti.