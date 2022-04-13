Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, koronaya yakalandı

Sakellaropoulou'nun koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Miçotakis'in genel sekreteri de virüse yakalandığını duyurdu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sakellaropoulou'nun durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Yunan Cumhurbaşkanı'nın hafif belirtiler gösterdiği ve evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Virüse yakalandı, faaliyetler iptal

Yunanistan basınından Greek City Times'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı'nın planlanan faaliyetleri ertelendi.

Ayrıca, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de koronavirüse yakalandı.

Miçotakis'in sekreterinden "virüse yakalandım" açıklaması

Dimitriadis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için de evden çalışma vakti! Aşılıyız ve dikkat ediyoruz!" ifadelerini kullandı.