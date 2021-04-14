Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye gelecek

Atina'dan, Dendias'ın Ankara'ya çalışma ziyaretiyle ilgili açıklama yapıldı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret, bir gün ertelenerek 15 Nisan'da gerçekleşecek.

Atina yönetimi, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ile çakışması nedeniyle ziyaretin yarın yapılacağını açıkladı.

İki ülke arasında Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Yunanistan, sorunları diplomasi yoluyla çözme çağrılarını reddederek, gerilimi tırmandırmayı tercih etmişti.

"PERŞEMBE TÜRK MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK"

Yunanistan hükümetinden bir yetkili, Dendias'ın bugün İstanbul'da Rum Ortodos Kilisesi başpiskoposuyla görüşüp NATO toplantısına katılmak için Atina'ya döneceğini belirterek, "Perşembe ise Ankara'ya giderek Türk mevkidaşı ile görüşecek." dedi.

Yetkili, seyahatin ertelenmesine NATO toplantısının neden olduğunu söyledi.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL MESELELER...

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dendias'ın Türk mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konuları görüşeceği belirtildi.

Nikos Dendias'ın ziyaretiyle ilgili Ankara'dan da açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Dendias'ın yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanısıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.