Yunanistan, limanların hisselerini satışa çıkardı

Miçotakis hükümeti, ekonomik dar boğazdan çıkabilmek için limanlara yöneldi.

Ekonomik çıkmazın içindeki Yunanistan, çareyi liman satmakta buldu.

Yıllar süren mali krizin ardından Atina yönetimi, ülke genelinde yatırım çekmek ve liman tesislerini iyileştirmek istiyor.

GİRİT'TEKİ LİMANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SATILACAK

Yunanistan, Girit Adası'nın Kandiye bölgesindeki limanın çoğunluk hissesinin satışı için ihale açtı.

Ülkedeki Özelleştirme Ajansı, yaptığı açıklamada, yatırımcıların Heraklion limanının yüzde 67 hissesi için 30 Temmuz'a kadar teklifte bulunabileceğini bildirdi.

Liman, yolcu gemilerine, feribotlara ve yük gemilerine hizmet veriyor.

İKİ LİMAN DAHA SATIŞTA: HEDEF 2.11 MİLYAR DOLAR

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, bu yıl 2.11 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçladığı özelleştirme kapsamında, Dedeağaç ve Igoumenitsa limanlarının çoğunluk hisselerini de satışa çıkardı.

Öte yandan, ekonomik darboğazdan çıkış yolları arayan Atina, Skaramanga Limanı'nı satmak için ABD'lilerle masaya oturmuştu.

AVRUPA'DA EKONOMİSİ EN KÖTÜ ÜLKELER ARASINDA

Yunan ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 8,2 daraldı. Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, 2020’de mal ve hizmet ihracatı, 2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 13,4 azaldı, ithalat da yüzde 9,5 düştü.

Yunanistan, Avrupa Birliği’nde ekonomisi en kötü ülkeler arasında, İspanya (yüzde eksi 11) ve İtalya’nın (yüzde eksi 8.9) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Yunanistan, 20 Ağustos 2018'de sona eren 8 yıllık kurtarma programına rağmen, kamu borçlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na oranında halen en yüksek ülkeler arasında bulunuyor.