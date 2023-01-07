Yunanistan, Meriç kıyısına 140 kilometrelik çelik çit örecek

Göçmen geçişlerini önlemek isteyen Atina yönetimi, Türkiye sınırına bariyer inşa ediyor.

Yunanistan, düzensiz göçmenleri durdurmak için çareler arıyor.

Botlara yaptığı insanlık dışı müdahalelerle göçmenleri ölüme sürükleyen ülkede 40 kilometrelik çitin uzatılması kararlaştırılmıştı.

140 kilometrelik çelik çit kararı

Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çitin uzunluğu 140 kilometre olacak.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan polisi tarafından 256 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ileri sürdü.

Türkiye sınırına bariyer kuruyorlar

Skai televizyonuna konuşan Theodorikakos, Yunanistan ve Avrupa'nın Türkiye ile sınırlarına çit inşa etme kararının, Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Theodorikakos, çitin inşası için ilgili bakanlıklarla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Devriye için 250 sınır polisi

Aralık 2022'de, Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.

Yunanistan'ın göçmenlere karşı tutumu İHA'ya yansıdı

29 Aralık 2022'de, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." açıklaması yapılmıştı.

Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.

Tepki çeken geri itmeler

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bazı olaylarda yaşanan can kayıpları, uluslararası basında da çokça konu edilmiş ve tepki görmüştü.

Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu.

Yunan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

Yunanistan'ın ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi ViDEO