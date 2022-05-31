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    Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvar uzunluğunu artıracak

    Göç İşleri Bakanı Mitaraçi, duvar uzunluğunu üç kat artırarak 120 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Mitaraçi, AB'den fon talebinde bulunduklarını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:38
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    Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvar uzunluğunu artıracak

    Atina yönetimi, olası göç akınını durdurmak için Türkiye sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik duvar inşa etmişti.

    Son adımla birlikte, duvar uzunluğunun artırılmasına karar verildi.

    120 kilometreye çıkarılacak

    Yunanistan Göç İşleri Bakanı Notis Mitaraçi, çelik duvar uzunluğunu 40 kilometreden 120 kilometreye çıkaracaklarını duyurdu.

    Mitaraçi, sınırdaki inşaat çalışmalarının bu yıl içinde başlayacağını söyledi.

    "Avrupa'dan fon istedik"

    Yunan Bakan, "Sınır duvarını daha da genişletmek bir hükümet kararı ve Avrupa'dan fon talep ettik." dedi.

    Bununla birlikte Mitaraçi, projenin tahmini maliyeti hakkında ayrıntı vermedi.

    Yunanistan'ın sığınmacı endişesi

    Her seferinde Türkiye'yi asılsız ithamlarla hedef alan Yunanistan, sığınmacıların, "AB ülkeleri üzerinde baskı uygulama aracı" olarak görüldüğü şeklinde iddialar ortaya atıyor.

    Ankara iddiaları reddederken, çoğu Suriye'deki iç savaştan kaçanlar olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatıyor.

    Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik duvar uzunluğunu artıracak #1

    Ulusal bütçelerle finanse ediliyor

    El Cezire'de yer alan habere göre, geçen yıl, Yunanistan dahil 12 ülke, halihazırda ulusal bütçelerle finanse edilen sınır duvarları için Avrupa Birliği'nden (AB) fon talebinde bulunmuştu.

    AB Komisyonu şu anda dış sınırlarında duvar inşaatı için ödeme yapmıyor.

    Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar ViDEO


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