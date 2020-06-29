Dolar
6.852
-0.0685%
Euro
7.7104
0.2183%
Altın
1769.98
-0.0858%
Borsa
114897.38
0.1996%
G. Altın
390.073
-0.1556%
Bitcoin
62451.25
-2.1349%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Yunanistan, Türkiye'ye karşı desteği Tunus'ta arayacak

    Ülkenin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere Kuzey Afrika ülkesine gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 10:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan, Türkiye'ye karşı desteği Tunus'ta arayacak #1

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru faaliyetlerini görmezden gelen ve Libya'da istediği sonucu alamayan Yunanistan, destek arayışlarına girişti.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

    ATİNA'DAN TUNUS'A ZİYARET

    Dendias'ın ziyaretinde Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.

    Yunan Bakan, ziyareti sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan İlyas el-Fahfah ve mevkidaşı Noureddine Erray ile görüşmeler gerçekleştirecek.

    Yunanistan, Türkiye'ye karşı desteği Tunus'ta arayacak #2

    DENİZ TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI İMZALAYACAKLAR

    Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, temaslar kapsamında Ortadoğu ve Avrupa Birliği-Tunus ilişkileri de masaya yatırılacak.

    İki ülkenin ayrıca Deniz Taşımacılığı Anlaşması imzalayacağı belirtildi.

    Görüş Bildir