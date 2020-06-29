Yunanistan, Türkiye'ye karşı desteği Tunus'ta arayacak

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Ülkenin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşmek üzere Kuzey Afrika ülkesine gidecek.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru faaliyetlerini görmezden gelen ve Libya'da istediği sonucu alamayan Yunanistan, destek arayışlarına girişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

ATİNA'DAN TUNUS'A ZİYARET

Dendias'ın ziyaretinde Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.

Yunan Bakan, ziyareti sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan İlyas el-Fahfah ve mevkidaşı Noureddine Erray ile görüşmeler gerçekleştirecek.

DENİZ TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI İMZALAYACAKLAR

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, temaslar kapsamında Ortadoğu ve Avrupa Birliği-Tunus ilişkileri de masaya yatırılacak.

İki ülkenin ayrıca Deniz Taşımacılığı Anlaşması imzalayacağı belirtildi.