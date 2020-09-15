Yunanistan ve ABD, 24 adet F-35 için görüşme halinde

Yunanistan ve ABD, 24 adet F-35 için görüşme halinde

Atina yönetimi, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı savunma kapasitesini artırmak için harekete geçti.

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın da desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan, F-35 savaş uçaklarını satın alabilmenin yollarını arıyor.

Yunanistan; yeni savaş uçakları, fırkateynler, helikopterler ve silah sistemleri satın alma planlarını duyurdu.

Ekonomide zor günler geçiren Atina yönetiminin, savunma alanına geniş ölçekli harcama yapma niyeti, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret etmesinin ardından geldi.

YUNANİSTAN F-35 ALMANIN PEŞİNDE

Voice of America'nın haberine göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, savunmaya yapacakları harcamaların, Türkiye’nin bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı hamlelerini dengeleme ihtiyacından" kaynaklandığını savundu.

Haberde, Yunanistan ve ABD'nin halihazırda en az 24 adet 5. nesil F-35 savaş uçağının tedariği için görüşme halinde olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN F-35'LERİ PENTAGON'A GİDECEK

Türkiye, F-35 projesinde üretim ortağı olarak yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), geçtiğimiz temmuz ayında yapılan açıklamada, Türkiye için üretilen 8 F-35A Lightning II uçağının, yeniden yapılandırılarak ABD Hava Kuvvetleri'ne katılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

FRANSA'DAN 18 ADET SAVAŞ UÇAĞI

Katıldığı bir ticaret fuarında konuşan Miçotakis, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alacaklarını, böylece yine Fransız yapımı olan Mirage 2000 uçaklarının oluşturduğu yaşlanan mevcut filolarını yenileyeceklerini kaydetti.

Savaş uçaklarına ek olarak 4 yeni donanma helikopteri ve fırkateyn alımı yapılacak. Mevcut savaş gemilerinin de yenileneceği belirtilirken, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

POMPEO, GÜNEY KIBRIS'TA NE DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Rum Kesimi'ni ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlerden derin endişe duyduğunu" dile getirmişti.

Pompeo ayrıca, "Kıbrıs Cumhuriyeti kendi münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon kaynakları dahil doğal kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan, Karaada'ya da asker çıkardı ViDEO