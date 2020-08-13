Yunanistan ve Fransa, Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

Atina'dan yapılan açıklamada, tatbikata Fransa'ya ait iki Rafale uçağının katıldığı belirtildi.

Yunanistan ve Fransa'nın, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımları sürüyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede, bugün ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yaptı.

TATBİKAT YAPTILAR

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in "yasa dışı" olduğu öne sürülen açıklamada, tatbikat çerçevesinde Fransa'ya ait iki Rafale uçağının Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nü kullandığı belirtildi.

"FRANSIZ ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRECEĞİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos da ayrıca Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Macron, bölgede yükselen tansiyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla iş birliği içerisinde gelecek günlerde Doğu Akdeniz’de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

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