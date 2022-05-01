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    Yunanistan, yaz mevsimi öncesi koronavirüs tedbirlerini kaldırdı

    Yunan yetkililer, turizm gelirlerini artırmak için aşı sertifikası ve negatif test şartına son verdi.
    • 01.05.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 18:02
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    Yunanistan, yaz mevsimi öncesi koronavirüs tedbirlerini kaldırdı

    Yaklaşan yaz tatili öncesi Yunanistan, turistler için radikal bir karar aldı.

    Dış ve iç hat uçuşlarında uygulanan koronavirüs kısıtlamaları, 1 Mayıs itibarıyla kaldırıldı.

    Yeni sezona hazırlık

    Yunan yetkililer, pandemi nedeniyle düşüşe geçen turizm gelirlerinin, tedbirlerin sona erdirilmesiyle tekrar artmasını bekliyor.

    Daha önce Yunanistan'a giriş ve çıkış yapmak isteyen yolculardan aşı sertifikası ya da negatif test göstermeleri isteniyordu.

    Sadece yüz maskesi takmak yeterli olacak

    Reuters'ın haberine göre, ülkedeki sivil havacılık otoritesi, yeni kararla birlikte yolcuların ve mürettebatın yalnızca yüz maskesi takması gerektiğini duyurdu.

    Yunanistan, bu yıl yüksek sayıda ziyaretçi bekliyor. Yetkililer, gelirlerin 2019 seviyelerinin yüzde 80'ine ulaşacağını tahmin ediyor.

    Restoranlar ve mağazalardan yeni karar

    Enfeksiyonların azalmasıyla birlikte, restoranlar ve perakende mağazaları yüzde 100 kapasiteye geri döndü.

    Aşı yaptırdıklarına dair kanıt talep edilmeyen müşterilerden maske kullanmaları isteniyor.

    Yunanistan, yaz mevsimi öncesi koronavirüs tedbirlerini kaldırdı #1


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