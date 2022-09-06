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    Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

    Ülkede sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil Virüsü vakaları 160'a, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14'e çıktı.
    • 06.09.2022 - 19:20
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    Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

    Yunanistan'da sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarda artış gözlemleniyor.

    Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, BNV vakaları ve ölümlerinin artmaya devam ettiği ifade edildi.

    14 kişi öldü

    Ülkedeki vaka sayısının 160'a çıktığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 14 kişinin de virüs nedeniyle öldüğü kaydedildi.

    Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.

    EODY, 30 Ağustos itibarıyla ülkede 123 BNV vakası ve virüse bağlı 11 ölüm kaydedildiğini bildirmişti.

    Yunanistan da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor #1

    Batı Nil Virüsü (BNV) nedir

    Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

    Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

    AA'nın haberine göre; BNV vakalarına çoğunlukla; Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.


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