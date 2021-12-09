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    Yunanistan'da bulunan Müslümanlara ait naaşlar, yeniden defnedildi

    Şubat ayında Gargara köyünde okul bahçesindeki spor salonu inşaatı sırasında bulunan Müslüman mezarlığındaki naaşların, yeninden definleri yapıldı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 11:15
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    Yunanistan'da bulunan Müslümanlara ait naaşlar, yeniden defnedildi

    Yunanistan’da şubat ayındn, Selanik kenti yakınlarındaki Halkidiki iline bağlı Gargara köyünün okul bahçesine yapılan spor salonunun inşaatı sırasında rastlanılan, Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığındaki naaşlar için cenaze töreni düzenlendi.

    CENAZE NAMAZLARI KILINDI

    Naaşlar, Nea Propondita Belediyesi’nin koordinasyonuyla ve Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’ın katılımıyla düzenlenen törenle, Gargara Belediye Mezarlığı içerisinde tahsis edilen müstakil bir bölüme yeniden defnedildi.

    Kılınan cenaze namazının ardından naaşların defin işlemi sonrası mezarlığa, Türkçe ve Yunanca "Gargara eski Müslüman sakinlerinin defin ve anma alanı" yazısının yer aldığı mermer sütun yerleştirildi.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRMİŞTİ

    Dışişleri Bakanlığı’ndan geçtiğimiz 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, inşaat sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönünde basında çıkan haberler üzerine, Selanik Başkonsolosluğu’nca söz konusu köyün ziyaret edildiği, ayrıca yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edildiği aktarılmıştı.

    Yapılan girişimler neticesinde söz konusu inşaat alanında 201 mezarın bulunduğu öğrenilmiş, naaşların uygun bir şekilde törenle yeniden defnedilmesi için harekete geçildiği belirtilmişti.

    Yunanistan da bulunan Müslümanlara ait naaşlar, yeniden defnedildi #1

    Yunanistan da bulunan Müslümanlara ait naaşlar, yeniden defnedildi #2

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