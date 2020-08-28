Dolar
7.3312
-0.352%
Euro
8.73
0.3321%
Altın
1969.53
2.0693%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
464.476
1.8853%
Bitcoin
84461.68
1.2756%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Yunanistan’da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk

    Ailesiyle birlikte yüzerken deniz simidi ile akıntıya kapılan 5 yaşındaki kız çocuğu, yetkililerin irtibata geçtiği bölgedeki feribot kaptanı tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 17:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan’da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk

    Yunanistan’ın Rio Limanı’nda ailesiyle birlikte yüzen 5 yaşındaki çocuk deniz simidi ile akıntıya kapıldı.

    AKINTI AÇIĞA SÜRÜKLEDİ

    Korint Körfezi’ne sürüklenen 5 yaşındaki kız çocuğunun akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden aile, yetkililere haber verdi.

    Yunan yetkililer, bölgede seyreden feribot ile irtibata geçti.

    Çocuk kaptan tarafından feribora alındı.

    Yunanistan’da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk VİDEO

    ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yunan medyasına konuşan feribot kaptanı Grigoris Karnesis, çocuğun çok korktuğunu ve deniz simidine sıkıca sarıldığını ifade etti.

    Feribota alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

    Yunanistan’da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk #1

    Yunanistan’da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk #2

    Görüş Bildir