Ailesiyle birlikte yüzerken deniz simidi ile akıntıya kapılan 5 yaşındaki kız çocuğu, yetkililerin irtibata geçtiği bölgedeki feribot kaptanı tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’ın Rio Limanı’nda ailesiyle birlikte yüzen 5 yaşındaki çocuk deniz simidi ile akıntıya kapıldı.

AKINTI AÇIĞA SÜRÜKLEDİ

Korint Körfezi’ne sürüklenen 5 yaşındaki kız çocuğunun akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden aile, yetkililere haber verdi.

Yunan yetkililer, bölgede seyreden feribot ile irtibata geçti.

Çocuk kaptan tarafından feribora alındı.

Yunanistan’da deniz simidiyle akıntıya kapılan çocuk VİDEO

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yunan medyasına konuşan feribot kaptanı Grigoris Karnesis, çocuğun çok korktuğunu ve deniz simidine sıkıca sarıldığını ifade etti.

Feribota alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.