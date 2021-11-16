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    Yunanistan'da esnaf kısıtlamalar nedeniyle kepenk indirdi

    Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafeterya, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kısıtlamalar ve artan maliyetler nedeniyle kepenklerini kapattı.
    • AA
    • 16.11.2021 - 23:02
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    Yunanistan'da esnaf kısıtlamalar nedeniyle kepenk indirdi

    Yunanistan'da Restoran Sektörü İşletmecileri Federasyonunun (POESE) yaptığı çağrıya uyan restoran ve kafe sahipleri, işletmelerini 24 saatliğine kapatma kararı aldı.

    MALİ ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

    POESE'den yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sektörde yaşanan mali zorluklara dikkat çekildi.

    Açıklamada, kısıtlama kurallarının ihlal edildiği işletmelere kesilen cezaların yeniden düzenlenmesi, cezaların sadece işletmelere değil kısıtlamaya uymayan müşterilere de yüklenmesi, enerji ve kira maliyetlerinde devlet yardımı yapılması ve sektördeki KDV oranının yüzde 6'ya çekilmesi talep edildi.

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    DEVLET DESTEĞİ İSTENDİ

    Sektördeki çoğu işletmenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, binlerce kişinin çalıştığı işletmelerin ayakta kalabilmesi için devlet desteği istendi.

    İşletme sahipleri, taleplerini hükümete duyurabilmek için başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelerek, Maliye Bakanlığına yürüdü. Eyleme kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kuaför ve güzellik merkezi sahipleri de destek verdi.

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    GİRİŞLERDE AŞI SERTİFİKASI VEYA TEST ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

    Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Yunanistan'da kafe ve restoranların kapalı kısımlarından sadece aşı sertifikasına sahip müşteriler yararlanabiliyorken, açık alanlardan hizmet almak isteyen müşterilerin de aşı sertifikası veya son 48 saatte yapılmış Kovid-19 testi sonuç belgesini kimlikleri ile birlikte ibraz etmesi gerekiyor.

    Artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bakım servislerinde doluluk oranları yükselirken, hükümet, kendi özel muayenehanelerinde çalışan doktorlara da devlet hastanelerinde salgınla mücadeleye katılmaları için çağrıda bulundu.

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