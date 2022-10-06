Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı: 16 ölü

Çuha ve Midilli Adası civarlarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 16 kişi can verdi.

Yunanistan'ın Çuha ve Midilli Adası açıklarında iki göçmen teknesi battı.

Yunanistan Sahil Güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, teknede 40 göçmenin olduğu belirlendi.

15 göçmen can verdi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 16 kişi hayatını kaybederken, bu kişilerin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirildi.

Batan tekneden kurtarılan 9 düzensiz göçmenin, Midilli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

100 kişilik tekne kayaya çarptı

Bir diğer habere göre ise Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı.

Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı VİDEO