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    Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı: 16 ölü

    Çuha ve Midilli Adası civarlarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 16 kişi can verdi.
    • 06.10.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:59
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    Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı: 16 ölü

    Yunanistan'ın Çuha ve Midilli Adası açıklarında iki göçmen teknesi battı.

    Yunanistan Sahil Güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, teknede 40 göçmenin olduğu belirlendi.

    15 göçmen can verdi

    Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 16 kişi hayatını kaybederken, bu kişilerin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirildi.

    Batan tekneden kurtarılan 9 düzensiz göçmenin, Midilli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi. Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

    100 kişilik tekne kayaya çarptı

    Bir diğer habere göre ise Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı.

    Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Yunanistan'da iki göçmen teknesi battı VİDEO


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