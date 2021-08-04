Yunanistan'da orman yangınlarına yenileri eklendi

Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Bazı bölgelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarının ardından yeni noktalar da alevlere teslim oldu.

Başkent Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezi'nden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

ART ARDA PATLAMALAR

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina’nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu. Öte yandan Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı bildirildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarların etkisiyle yeniden alevlenen yangınları söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Messinia'da alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine vatandaşlar bölgeyi terk etmeye başladı.