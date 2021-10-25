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    Yunanistan'da pazarcılardan yasa tasarısına tepki

    Atina hükümeti, e-tüketici platformuna pazardaki ürünlerin başlangıç fiyatının girilmesini istiyor. Puanlama sistemini içeren tasarı, binlerce kişiyi işinden edeceği gerekçesiyle tepki topladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.10.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 15:59
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    Yunanistan'da pazarcılardan yasa tasarısına tepki

    Yunanistan'da pazarcılar, Kalkınma Bakanlığı'nın halk pazarları için düzenlediği yasa tasarısını protesto etti.

    Başkent Atina'da ellerinde pankartlarla bir araya gelen pazarcılar, tasarıya tepkilerini dile getirdi.

    PAZARCILARA YENİ DÜZENLEME

    Yunan basınında yer alan haberlere göre, tasarı, satıcıların sabah saatlerinde e-tüketici platformuna pazardaki ürünlerin başlangıç fiyatını girmesini sağlamayı amaçlıyor.

    Tasarı, ayrıca kamu piyasalarında üreticilere ve satıcılara lisansların verildiği puanlama sistemini değiştirmeyi kapsıyor.

    "BİNLERCE KİŞİ İŞİNDEN OLACAK"

    Pazarcılar, tepkilerini "Bu yasa binlerce kişiyi işinden edecek. Bildiğimiz popüler pazarlar artık olmayacak." şeklinde dile getirdi.

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