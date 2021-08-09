Yunanistan'daki yangınlar insanları sokağa döktü

Orman yangınlarına teslim olan Yunanistan'da yüzlerce insan sokağa çıkarak protesto etti. Hükümetin yeteriz çabalarını eleştiren insanların, tepkileri çığ gibi büyüyor.

Yunanistan’daki orman yangınları yeşil alanları küle çevirdi. Yapılan bütün çalışmalara rağmen büyümeye devam eden alevlerin akıbeti belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Yangınlarda müdahalelerin yetersizliği, insanları sokağa çıkararak protestolara neden oldu. Yüzlerce kişi, başkent Atina’daki Syntagma Meydanı’nda bir araya gelerek tepki gösterdi.

"SAĞLIĞI YOK ETTİLER"

Hükümetin yangınlarla etkin bir şekilde mücadele edemediğini belirten protestocular ellerinde ise, “Küller çocuklarımızın geleceği için değil, kendi çıkarları için" ve "İklimi değil sistemi değiştir” yazılı pankartlar taşıdılar.

Sık sık sloganlar atarak Başbakan Kyriakos Miçotakis’in istifasını isteyen göstericiler, "Sağlığı yok ettiler, emeği yok ettiler ve şimdi her şeyi ateşe attılar" ve "Suçlular ve kundakçılar, devlet ve kapitalistlerdir" sloganları attı.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Protestocular, gösterinin ardından hükümetin yangın felaketinden sorumlu tutulması için daha büyük gösteriler düzenleyeceklerini bildirdi.

Miçotakis yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dilemiş, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz vermişti.

500 MİLYON EUROLUK EK BÜTÇE

Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıklamıştı.



