Yunanistan'daki tatbikatı dünyaya duyuranları hedef aldılar

Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen komandoların fotoğrafları medyaya yansırken, bir Yunan sitesi fotoğrafların çekilebileceği olası yerleri işaretledi.

Yunan askerleri tarafından, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde, geçen hafta tatbikat yapıldı.

Tam teçhizatlı tatbikat, köy sakinlerinde korkuya ve şaşkınlığa neden olurken, tatbikat ile ilgili fotoğraflar Türk ve dünya basınında yer aldı.

FOTOĞRAFLARIN ÇEKİLDİĞİ OLASI YERLER İŞARETLENDİ

Yunanistan’da bir internet sitesi, Yunan komandolarının köyde bulundukları sırada fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları göstererek, Müslüman Türkleri hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların oturduğu evlerin hedef gösterildiği görüntülere bazı hükümet yetkililerinin de göz yumduğu ileri sürüldü.

"BUNLAR OLUMLU SİNYALLER DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu tatbikat, gerek Türk medyasında, gerekse dünya basınında yer almıştı.